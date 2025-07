Naturhindernisse und Stallgeruch: Das ist beim Horgauer Turnier geboten

230 Reiterinnen und Reiter mit 700 gemeldeten Starts sind beim dreitägigen Jubiläumsturnier von Freitag bis Sonntag zu Gast auf der Reitanlage Winterhalder in Horgau. Gleich zweimal Grund zum Feiern gibt es beim diesjährigen Springturnier des Reit- und Fahrverein Horgau.

Zum einen das 60-jährige Bestehen – 1965 startete Artur Winterhalder in Schlipsheim mit dem Esel- und Ponyreiten. Ein Jahr später zog er dann mit seinen 30 Pferden zur idyllisch gelegenen Reitanlage im damaligen Naherholungsgebiet am Horgauer Bahnhof um. Zum anderen richtet sein Sohn und Nachfolger Dieter Winterhalder im 35. Jahr die Horgauer Springturniere aus.

Das sind die Favoriten beim Reittrunier

Aus diesem Grund wurden für die Teilnehmenden in allen Klassen, neben den Geldpreisen, die Sachpreise erheblich aufgestockt. So gibt es in diesem Jahr fünf Ballonfahrten und exklusive Karten für das Deutsche Theater in München zu gewinnen. Des Weiteren ist sehr erfreulich, dass dieses Jahr die intensive Nachwuchsarbeit auf der Reitanlage fruchtet, und erstmalig drei Reiterinnen und Reiter des gastgebenden Vereins in der mittelschweren Klasse vertreten sind.

Seit seinem Rückzug aus dem Sport im Jahr 2023 kann sich der Pferdewirtschaftsmeister und Ausbilder Dieter Winterhalder noch mehr der Nachwuchsförderung widmen und dadurch hat sich die Anzahl der für den RFV Horgau startenden fast verdoppelt. Sogar Reiter aus dem Starnberger Raum starten inzwischen für den Horgauer Verein.

Das ist neu in Horgau

Es werden Reiter aus ganz Bayern und Baden-Württemberg erwartet. Zu den Favoriten für die einzelnen Prüfungen gehören auch dieses Jahr wieder Richard Gardner (Nationenpreisreiter für Neuseeland), Bodo Battenberg (Olympiateilnehmer), der frischgebackene bayerische Meister der Junioren Luis Weishaupt und Lena Sophia Gut (Teilnehmerin der Deutschen Meisterschaft 2025). Genauso rechnen sich die Lokalmatadoren Maximilien Ziegler (Europameister Junge Reiter) und der Springprofi Werner Ehinger Siegeschancen im „Großen Preis“ aus.

Beim „Horgauer Springderby“, das als letzte Prüfung am Sonntagnachmittag stattfindet, hat sich die Teilnehmerzahl, sogar mit 48 Nennungen, verdoppelt. Dieses Springen mit Stechen über Naturhindernisse, wie Welle und Gräben, sowie Wasserdurchritt begeistert die Zuschauenden immer wieder aufs Neue. Alleine in dieser Prüfung stellt der RuFV Horgau neben der Titelverteidigerin Anna Buberl mit Lisa Lie weitere acht Starter.

Eine Neuerung gibt es für die kleinsten Teilnehmenden. Der klassische Ponyführzügel-Wettbewerb wurde zum „Cross Country“ ausgeweitet. Die vier- bis zehnjährigen Kinder müssen einen mit leichten Hindernissen gespickten Parcours an der Hand ihrer Begleitperson absolvieren. Dieser Wettbewerb findet vor dem „Großen Preis von Horgau“ um 12 Uhr statt. (AZ)