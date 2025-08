82 Starts bei Westernreit-Turnier in Thierhaupten

Das letzte Wochenende im Juli gehörte beim Reitverein Thierhaupten den Westernreiterinnen und Westernreitern. 82 Pferd-Reiter-Kombinationen, davon elf Jugendliche waren angetreten. Die Ranch Cup-Klassen wurden gut angenommen. Die Jugend war dieses Jahr stärker vertreten. Die „Working-Western-Rail-Klassen“ etablieren sich langsam und sorgten für eine abwechslungsreiche Veranstaltung. Alle Reitsportlerinnen Reitsportler kämpften beim VWB-Westernreitturnier (Vereinigung der Westernreiter Bayern e.V.) für den VWB Kat II-Cup in 37 Prüfungen um den Sieg. Angeboten wurden Leistungsklassen, für Einsteiger, Jugend, Amateur: Horsemanship, Showmanship, Pleasure, Trail und Reining. Das war alles geboten.

Gestartet wurde am Samstag mit der Führzügelklasse. In der Prüfung Trail in Hand siegte Veronika Ertl mit Lucy’s Dynamite. Auf dem zweiten Platz lag Melanie Meir auf Scotch Bar Final vom Heimatstall. Über den ersten Platz im Ranch-Cup Ranch Trail freute sich Josephine Rudorf. Im Jugend Woirking Western Rail ritt Siena June Brandl auf den ersten Platz und im Jugend Ranch-Riding platzierte sich Joy Berger auf Rang eins. In den Einsteigerklassen – Working Western Rail gewann Lisa Prager, in der Einsteiger Ranch-Riding nahm Lisa Prager die blaue Schleife mit nach Hause. In der sonstigen Klasse Thierhaupten Spezial Ranch Riding gab es eine große Starterzahl. Claudia Lutz gewann mit Peppy TNT Mrs Bonanza den ersten Rang. Die Reiningklassen sind wie jedes Jahr sehr beliebt. Die Thierhaupten Spezial brachte Dana Schmid als Siegerin hervor. Monika Becker lag beim Einsteiger Reining auf Platz eins. Auch die Ranch-Cups waren beliebt. Im Working Western Rail punktete wieder Lisa Prager auf dem ersten Platz. In der Ridingprüfung siegte Ursula Kurtz mit KB Shiny Lil Wimp. Hier lag Prager auf Platz zwei. In der Klasse Amateur Working Western Rail siegte Anja Hanke vom Heimatstall, beim Amateur Ranch Riding gewann Daniela Arnold.

Die Wetterlage am Sonntag gestaltete sich bis in den Nachmittag sonnig. Beim Jugend Showmanship nahm Lara Berger die blaue Schleife mit nach Hause, gefolgt von Joy Berger. Auch der Thierhaupten Spezial Western Horsemanship erfreute sich großer Beliebtheit. Tina Berschl gewann diese Prüfung. Es folgten drei Trailprüfungen: Jugend Trail – die ersten drei Plätze wurden von Lara und Joy Berger gewonnen. Beim Einsteiger Trail freute sich Brigitte Weber über den Sieg. Den Spezial Trail sicherte sich Julia Frank als Siegerin. Weitere Wettbewerbe: Jugend Pleasure 1. Lara Berger, Jugend Horsemanship 1. Joy Berger. Arnold Daniela gewann den Einsteiger Pleasure. Den Einsteiger Horsemanship nahm Christina Schürmann mit der blauen Schleife mit nach Hause. Bei den Allround Cups siegten im Horsemanship Tamara Michl, Showmanship Josephine Rudorf, Trail Valentina Brandl. Als Allround-Champions 2025 qualifizierten sich bei der Jugend Lara Berger, Einsteiger Emilie Kaindl und Amateur Valentina Brandl hervor. Die Trophy Open Ranch Riding gewann Ursula Kurtz, bei der Trophy Open Reining sicherte sich Tanja Beck den ersten Platz. (hils)