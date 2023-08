Aus dem Rollstuhl zurück aufs Siegerpodest

Plus Wie die junge Reiterin Ronja Regele vom Reitverein Thierhaupten nach einem Autounfall mutig ihr Handicap überwindet und die bayerische Meisterschaft gewinnt.

Dass die 22-jährige Ronja Regele aus dem Reitverein Thierhaupten mit ihrem Pferd „Lavadina“ bayerische Meisterin im Springen für Para-Reiterinnen geworden ist ist die Krönung eines unglaublichen Schicksals, das der jungen Frau widerfuhr. Nach einem Autounfall saß sie lange Zeit im Rollstuhl, nach langer Leidenszeit kletterte sie nun aufs Siegerpodest.

Begeistert von Pferden wurde Ronja Regele aus Lauterbach schon mit drei Jahren. Mit elf hat sie ihr erstes Pferdchen, einen Isländer bekommen und begann Reitunterricht zu nehmen. Schon bald zeigten sich Erfolge und die junge Reiterin hatte große Pläne. Als ihr Isländer-Pony 2013 in Rente ging verliebte sie sich 2016 in eine Friesenstute. Dass dieses Tier blind war, störte Ronja nicht. Die beiden waren ein eingespieltes Team.