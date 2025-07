Das war beim Dressur- und Springturnier in Altenmünster geboten

Los ging das Turnier mit einer Dressurpferdeprüfung. Birgit Berger (RC Ulrichshof Königsbrunn, 7.96 P) gewann auf Sandokan. Marta Nagel (RFV Fischach, 7.56 P) Zweite und Sandra Fink (RFV Langenau, 7,38 P) Dritte.Es folgte ein Dressur-Wettbewerb, in dem Anna Bschorr (SV Holzheim Abt.Reiten, 8.00 P) die goldene Schleife gwann. Isabella Ursula Ettrrich (RFV Bad Wörishofen 7.60 P) folgte ihr. Dritte wurde Luisa Fink (RFV Langenau 7.40 P). Der Bambini-Dressurreiter-WB der Qualifikationsplattformen brachte als erste Siegerin Paula Lässer (RFV Rettenberg 8.30 P) hervor. Ihr folgte Leonie Geiger (SV Holzheim Abt. Reiten 7.80 P). Den dritten Platz erreichte Malina Kuntzsch (RFV Niederstotzingen 7.50 P).

Auch die beiden nächsten Prüfungen boten die drei Qualifikationsprüfungen an. In der Dressur-WB konnte sich Pia Meißner aus Altenmünster (SV Holzheim Abt.Reiten, 8.40 P) über die goldene Schleife freuen. Leonie Geiger übernahm die silberne Schleife (SV Holzheim Abt.Reiten 8.20 P). Lena Marie Sobolowski (RFV Rettenberg 8.00 P) gewann die Dressurprüfung der Kl. E im Schwaben-Cup-Dressur. Cecilia von Waldenfels (RFV Jettingen 7.70 P) wurde Zweite.

Mehrere Reiterinnen aus der Umgebung gewannen Preise

In der Amateur-Dressurreiterprüfung der Kl. A. wurde Nina Miller (RFZV Babenhausen) mit ihrem Pferd Weltina Erste. Gefolgt von Sina Wilfer (RFV Donauwörth-Mertingen) mit 8.20 P. In der Dressurprüfung Kl. A* stand Stefanie Mangel aus Gundelfingen (RVL-u.Stkr.Dillingen) miti 8.00 P als erste auf dem Siegerpodest. Simone Graser aus Mindelheim-Nassenb. (RFV Schwabmünchen 7.80 P) erreichte den zweiten Platz. In der Dressurprüfung Kl. L-Tr. gewann Natalie Köhler (RFV Lauingen) mit 8.10 P.

Den Stil-Spring-Wettbewerb 65 cm Höhe gewann Lia Höß (TSG Brunnenmühle-Dasing 8.50 P) auf Quidam. In der Standard-Spring-WB mit Stilwertung siegte Lia Höß (TSG Brunnenmühle-Dasing 8.00 P). Die Stilspringprüfung Kl. A*, 95 cm gewann Anika Lara Miehle (RV Reitpark Mergenthau 8.30 P). Beim Kombinierten Reit-WB (2 Teil-WB) konnte Isabella Ursula Ettrich (RFV Bad Wörishofen) die Wertung 7.00 P für die Dressur erzielen.

Auch die Kleinsten kamen in Altenmünster zum Zug

Es folgte die Springpferdeprüfung Kl. A* mit CRM. Die Siegerin war Anika Lara Miehle (RV Reitpark Mergenthau 8.30 P). Zweite Stefanie Buxeder (SVG Langerringen Abt.Reiten 7.80 P). Dritte Plätze mit der Wertung von 77.00 P belegten Isabel Schneider aus Nördlingen (RV Augsburg-West, Dr. Roland Hämmerle (RSG Schönauhof Gundelfingen) und Carolin Prüß vom RV Schloß Aystetten). Die Kleinsten kamen im Führzügel-WB zum Zug. Erste wurde Sina Butz aus Aystetten, Zweiter wurden Leonhard Auernhammer aus Gablingen und Linus Luis Kästner aus Weißenhorn. Zwei erste Plätze gab es für Jonas Kästner aus Weißenhorn und Rosa Bremer aus Reitenbuch.

Den Abschluss des Turniers machten die Springer in der Springprüfung Kl. L (115 cm). Über den Sieg freute sich Philipp Weigang aus Bobingen (Pffrd.Virthahof 0.00/65.45 P). (his)