Reitsport

22.11.2023

Der Bayern-Champion kommt aus Meitingen

Plus Maximilian Ziegler liefert auf Gut Ising den schnellsten Vier-Fehler-Ritt.

Das war Hochspannung pur. Gerade noch hatte das begeisterte Publikum auf Gut Ising bei einem hochdramatischen Stechen mitgefiebert, dann wartete es gespannt auf die Bekanntgabe des Bayernchampions 2023. Der Moderator hatte gerade noch einmal das Procedere erklärt: jedes Mitglied des Springreiterclub Bayern kann an insgesamt vier Stationen des Bayernchampionats teilnehmen und Punkte sammeln. Um in Ising an den Start zu gehen, muss auf jeden Fall einmal gestartet worden sein. Und – jetzt kommt ein sehr wichtiges Detail: das Ergebnis der vierten Etappe zählt 1,5-fach.

Der Springreiterclub Bayern hat besonders schöne Turniere in Bayern ausgesucht und auch die Veranstalter durch die finanzielle Ausstattung des S** mit Stechen unterstützt. Schließlich ist es die Aufgabe des Springreiterclubs Bayern, den Springsport in Bayern zu fördern.

