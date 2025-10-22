Gastgeber dominieren Jugend: breites Feld bei Dressurturnier in Fischach

Gute Reiter, tolle Pferde und anspruchsvollen Dressursport gab es beim großen Hallendressurturnier des RFV Fischach zu sehen. Zahlreiche Reiterinnen und Reiter aus ganz Schwaben, Oberbayern, Franken und angrenzenden Baden-Württemberg kamen teilweise von weit angereist, um sich in den neun Prüfungen zu messen.

Zwar meinte es der Wettergott mit kühlen Temperaturen nicht ganz so gut mit dem Veranstalter, dafür blieben an beiden Tagen alle Beteiligten trocken. Nicht nur für die Organisation bekam das Team des RFV Fischach großes Lob, auch im Sattel machten die Gastgeber eine gute Figur und repräsentierten die gute Ausbildungsarbeit von Fischachs langjährigem Reitlehrer Michael Bogenhauser. Insgesamt 13 Platzierungen konnten sie an Ihrem Heimturnier sammeln, darunter einen Sieg.

Dies wurde vor allem in der Nachwuchsreiterprüfung deutlich, die von Fischachs Jugend dominiert wurde. Insgesamt sieben Platzierungen, teils auf vereinseigenen Pferden, blieben im heimischen Stall. Auch der Sieg in dieser Prüfung ging mit Alicia Niebler und ihren Schimmel „Chaque“ mit der Traumnote von 8,5 nach Fischach. Auf Rang fünf und sechs fanden sich die Vereinskolleginnen Jennifer Münzl, Mia Jung auf den Vereinspferden „Shakaya“ und „Cantor“, gefolgt von Amelie Nieberle und „Vaccaro“. Die Jugendleiterin des RFV Fischach Lisa Mamtschur konnte sich in den Klassen A und L mit ihren Pferden „Colyna de Ceur“ und „Dyora di Dimaggia“ platzieren, teilweise sogar in den vorderen Reihen.

Reitsport: Dressurerfolge für heimische Reiter

Tolle Nachwuchspferde gab es am Samstagmittag in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A zu sehen. Gewonnen wurde diese Prüfung von Charlotte Janßen vom Reitsportzentrum am Bussenberg mit „Bonjour le Monde, dicht gefolgt von Stefan Hümpfner aus Schwabmünchen mit dem selbst gezogenen „Boris“.

Die Hauptprüfung, eine Dressurprüfung der Kl. M* auf Trense geritten, gewann Berufsreiterin Christina Jorck-Jorcksten aus Edelstetten mit der erst sechsjährigen Stute „Die Motte“. Martina Haußmann aus Schwabmünchen reihte sich mit ihrem ebenfalls selbst gezogenen „Million Dreams“ auf dem dritten Rang hinter Ramona Klöck aus Bad Wörishofen ein.

Die Finalprüfung des Turniers, eine Dressurprüfung der Klasse M* auf Kandare geritten, fand am Sonntagnachmittag statt. Hier gingen 20 Reiterinnen und Reiter an den Start. Fast schon erwartungsgemäß sicherte sich nicht zum ersten Mal Petra Mayr-Hinmüller den Sieg in dieser Prüfung mit der Note von 8,0 auf ihrem Pferd „It’s Dr. Snuggles“. Dahinter fand sich das Schwabmünchner Vereinsduo, bestehend aus Stefan Hümpfner auf Rang zwei mit „Discovery of Witches“ knapp dahinter konnte sich Martina Haußmann auf „Million Dreams“ wie schon am Vortag den Bronzerang sichern. Im Frühjahr werden die Dressurtage in Fischach dann fortgesetzt. (AZ)