Reitsport

18:30 Uhr

„Es war Liebe auf den ersten Blick“

Plus Dieter Winterhalder hat nicht nur auf dem Pferderücken zahlreiche Hürden gemeistert. Warum er mit 65 Jahren noch fest im Sattel sitzt und über die Bezeichnung „reitender Opa“ nur lachen kann.

Von Oliver Reiser

Der Laie stellt sich das so einfach vor. Der Reiter oder die Reiterin steigt auf das Pferd, das den Menschen auf seinem Rücken dann locker und sicher durch den Parcours und über die Hindernisse trägt. Hinterher bekommt das Pferd eine Plakette ans Halfter gesteckt und zur Belohnung eine Karotte – der Reiter oder die Reiterin kassiert die Prämie und die Lorbeeren des Erfolges. Denkste! Dieter Winterhalder widerspricht dieser These ganz energisch: „Nach 60 Meter Parcours mit 21 Sprüngen innerhalb von zweieinhalb Minuten bist du körperlich so am Ende, wie nach einem Hundertmeterlauf.“

