01.07.2023

Routiniers und Youngster lassen aufhorchen

Plus Leni Kreuzer vom Reitverein Thierhaupten qualifiziert sich für das Jugendcup-Finale in München-Riem.

26 Prüfungen von der Klasse E bis M*, in Dressur und Springen bot der Reitverein Thierhaupten auf der Reitanlage Meir bei seinem zweiten Turnier an. Siegerin im Springen in der Klasse M* mit Stechen war Stefanie Fraunholz auf „Coleen“ (Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe) vor Werner Ehinger auf „Caralero“ (RFC St. Georg Lützelburg), der auch den dritten Platz mit „Annie get your gun“ für sich beanspruchte.

Vom FRB-Nachwuchsjugendcup, der zur Förderung der Jugend gedacht ist, war ein Dressurreiter-Wettbewerb und ein Bambini-Stilspring-Wettbewerb im Programm. Leni Kreuzer vom Reitverein Thierhaupten belegte mit Desperado im Dressurreiter-WB mit 7,4 den dritten Platz. Die Zwölfjährige hat sich damit für das Finale, das vom 9./10. September in München-Riem stattfinden wird, qualifiziert.

