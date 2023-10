Volles Haus beim Dressurturnier

Fast 90 Prozent Startquote und gute Leistungen beim Dressurturnier in Fischach.

Großer Andrang herrschte bei den Fischacher Dressurtagen. Weder Sturm noch der Temperatursturz oder Regengüsse konnten die Reiter von der Teilnahme am Hallendressurturnier abhalten.

Mit fast 90 Prozent Startquote machten sich fast alle der angekündigten Teilnehmer auf den Weg zum Fischach. So musste der zeitliche Rahmen an den beiden Tagen voll ausgeschöpft werden, um die zahlreichen Reiter aus ganz Schwaben, Oberbayern und dem angrenzenden Baden-Württemberg in den acht Prüfungen unterzubringen. Dank der vielen freiwilligen Helfer des Vereins war wie gewohnt für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.

Auch im Sattel präsentierten sich die Schützlinge des Fischacher Ausbilders Michael Bogenhauser in Bestform. So sammelten sie insgesamt 13 Platzierungen für den Gastgeber, darunter drei Siege. Vor allem in der Nachwuchsreiterprüfung der Kl. E sahnten die heimischen Reiter mit sieben Platzierungen kräftig ab. Auch der Sieg blieb in den eigenen Reihen und ging Amelie Sailer auf „Dareios“. Ebenfalls die goldene Schleife erhielt Lisa Mamtschur mit ihrer Stute „Dyora die Dimaggia“ in der Dressurreiterprüfung der Kl.A. Zudem waren die beiden das erfolgreichste Paar des Turniers und der vollen Ausbeute von vier Platzierungen bei vier Starts in den Klassen A und L.

Fortgesetzt wurde die Siegesserie von Laura Bittmann und „Soraya“. Sie konnte in einer Dressurprüfung der Klasse A die Konkurrenz hinter sich lassen. Die Hauptprüfung, eine Dressurprüfung der Kl. M*, gewann Alissa Ernst aus aus Jettingen mit „Dailymotion“.

In der Jungpferdeprüfung der Klasse A wurde Martina Hausmann vom RFV Schwabmünchen auf „Million Dreams“ ihrer Favoritenrolle gerecht. Auch Michael Bogenhauser stellte hier eines seiner Nachwuchspferde vor und konnte sich mit dem fünfjährigen „Delay“ den dritten Platz erreiten.

Die Finalprüfung des Turniers, eine Dressurprüfung der Klasse M** wurde eine Beute von Christina Jorck-Jorckston und ihrer Stute „Liselotte“. Die Vorjahressiegerin Petra Mayr-Hinmüller und Denara’s Benicia folgten direkt dahinter.

Die Verantwortlichen und alle Beteiligten freuen sich schon jetzt aufs nächste Frühjahr, wenn die Fischacher Dressurtage 2024 anstehen. (rd-)