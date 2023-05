Reitsport

12.05.2023

Wolfgang Puschak auf Number One die Nummer zwei

Wolfgang Puschak aus Bonstetten nahm vor einer prächtigen Zuschauerkulisse beim Maimarkt-Championat in Mannheim alle Hürden. Foto: Ursula Puschak

Plus Wolfgang Puschak aus Bonstetten triumphiert beim Mannheimer Maimarkt-Championat und muss sich nur dem Europameister geschlagen geben.

Von Ursula Puschak

Wieder war es dem renommierten Bonstetter Reiter Wolfgang Puschak gelungen, eine der heiß begehrten Startgenehmigungen für das internationale CSIO Mannheim zu ergattern. Vorhergehende gute Leistungen sprachen für sich.

Als einer der ersten Starter beim Maimarkt-Championat, einer internationalen Springprüfung, legte der Schwabe vor: sein brauner Wallach Number One war fehlerfrei geblieben und hatte sich mit einer bravourösen Runde an die Spitze gesetzt. Doch insgesamt waren 60 Reiter aus aller Herren Länder am Start, da hieß es einfach abwarten. Nach etwa der Hälfte der Starter wurde Puschaks Sieg durch keinen geringeren als den Schweizer Mannschaft-Europameister Elian Baumann verhindert. Und jetzt war die Jagd wahrlich eröffnet. Ging es vielleicht noch schneller? Schließlich war dieses Springen ja eine Qualifikationsprüfung für die „Badenia“, den Großen Preis von Mannheim.

