Rhythmische Gymnastik

24.03.2022

Aller guten Dinge sind drei

Ornella Vargiu und ihre Trainerin Judith Bogesch waren am Ende des Bayern-Cups stolz auf den dritten Platz und die Qualifikation zum Regio-Cup Süd.

Plus Warum sich Ornella Vargiu dreimal für den Bayern-Cup qualifizierte und dieses Jahr zum ersten mal antreten konnte.

Von Susanne Kirner

Dreimal in Folge hat sie sich zum Bayern-Cup der Kür-Übungen der Rhythmischen Gymnastik qualifiziert – erst jetzt, im dritten Anlauf, konnte Ornella Vargiu vom TSV Gersthofen gegen die starke Konkurrenz aus ganz Bayern antreten. Grund hierfür war die traurige Tatsache, dass dieser wichtige Wettkampf in den letzten zwei Jahren coronabedingt ausfallen musste. Dementsprechend war die Freude besonders groß, als sich die Gersthoferin vor drei Wochen bei den Gaumeisterschaften in Augsburg zum dritten Mal qualifizierte.

