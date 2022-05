Die sieben mageren Jahre sind endlich vorbei

Plus Mit Ornella Vargiu darf endlich wieder eine Gymnastin des TSV Gersthofen am Deutschland-Cup teilnehmen.

Und wieder ein Erfolg für die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik des TSV Gersthofen: Nachdem vor zwei Wochen die Leistungsklasse bei den Regionalmeisterschaften hervorragende Ergebnisse erzielen konnte, fand nun der Regio-Cup Süd für die Kürübungen der Rhythmischen Gymnastik in Augsburg statt. Hierfür hatte sich die Gersthofer Gymnastin Ornella Vargiu beim Bayern-Cup im März mit einem dritten Platz qualifiziert.