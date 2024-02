Gersthofer Mädchen haben jetzt ein Heimspiel

Warum ein erster Platz in diesem Jahr für die Rhythmischen Gymnastinnen des TSV Gersthofen so wichtig war wie nie zuvor.

Die neue Wettkampfsaison der Rhythmischen Gymnastik im Kür-Bereich wurde durch die Gaumeisterschaften des Turngaus Augsburg eröffnet. Dabei stand die Gruppe des TSV Gersthofen mit Anna Helwig, Rebecca Kirner, Sibel-Luisa Arslan und Sophie Maurer sehr unter Druck, denn wie immer ging es nicht nur um eine gute Platzierung auf Gauebene, sondern vor allem um das begehrte Ticket zum Bayern-Cup der Kür-Übungen. Für die Mädchen des TSV Gersthofen war diese Qualifikation noch wichtiger, als die vergangenen Jahre, da der Bayern-Cup vor heimischem Publikum am 2. und 3. März in der Turnhalle der Mittelschule in Gersthofen stattfinden wird. Den Gersthofer Gymnastinnen war von Anfang an klar: nur ein erster Platz bedeutet die direkte Teilnahme an diesem Wettkampf auf bayerischer Ebene.

Trotz diesem immensen Druck und der krankheitsbedingten eher schwierigen Vorbereitung profitierten die Mädchen von ihren gesammelten Erfahrungen aus der Saison 2023 und zeigten im ersten Durchgang eine sehr ausdrucksstarke und sichere Übung mit vier Bällen in der Altersklasse 15+. Alle großen Würfe gelangen und auch in puncto Synchronität konnten die vier glänzen.

Obwohl die Nervosität und Anspannung bei der ein oder anderen zu spüren war, brillierten die Gersthoferinnen auch im zweiten Durchgang mit exakter Ausführung und sicher gefangenen anspruchsvollen Wechseln, die teilweise ohne Blickkontakt geworfen und gefangen werden mussten.

Am Ende sicherte sich die Gruppe des TSV Gersthofen im Vergleich mit dem TSV Firnhaberau und dem TSV Friedberg den ersten Platz und damit die Teilnahme am Bayern-Cup in Gersthofen. Die Trainerinnen Judith Bogesch und Elena Riester waren sehr zufrieden mit ihren Schützlingen und werden nun noch weiter an der Übung feilen, um nicht nur das Kampfgericht, sondern auch das Gersthofer Publikum beim „Heimspiel“ im März zu begeistern. (kisu)