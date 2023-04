Rhythmische Gymnastik

13.04.2023

Gersthofer Synchronpaar wird belohnt

Plus Marianna Tambaro und Larissa Gell harmonieren bei der Deutschen Meisterschaft und landen als beste bayerische Teilnehmerinnen auf Platz sieben.

Zum diesjährigen Deutschlandcup der Synchrongymnastik trafen sich die besten 40 Synchronpaare Deutschlands im hessischen Breuberg. Zu diesem sportlichen Event qualifizierten sich Marianna Tambaro und Larissa Gell vom TSV Gersthofen bereits im Dezember letzten Jahres und durften dort das Bundesland Bayern vertreten. Als jüngste Teilnehmerinnen starteten die Gersthoferinnen in der höchsten Leistungsklasse P9 mit den Handgeräten Ball, Band und den Keulen. Obwohl das Synchronpaar erst seit wenigen Monaten zusammen trainiert und zum ersten Mal in ihrer Wettkampfkarriere auf Deutschlandebene an einem Wettkampf teilnahm, schlugen sich Marianna und Larissa hervorragend. Denn zusätzlich zu den körper- und gerätetechnischen Schwierigkeiten müssen sich die Gymnastinnen in dieser Kategorie zu jeder Sekunde im Blick haben und alle Bewegungsabläufe absolut synchron präsentieren.

Der Trainingsfleiß der letzten Wochen sowie die jahrelange Wettkampferfahrung zahlte sich nun aus. Trotz großer anfänglicher Nervosität zeigten die beiden eine sauber geturnte Keulenübung ohne Verluste. Auch mit dem Ball stellte das Synchronpaar ihr Können unter Beweis und turnte eine ausdrucksstarke und anspruchsvolle Übung. Zuletzt zeigte das Duo eine sicher geturnte sowie synchron harmonisierende Bandübung und bestach dabei mit einer hervorragenden Handgerätetechnik. Am Ende wurden Marianna Tambaro und Larissa Gell mit dem sehr guten siebten Platz belohnt und zählten damit in ihrer Leistungsklasse zu den besten bayerischen Gymnastinnen Deutschlands. (kisu)

