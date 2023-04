Rhythmische Gymnastik

05.04.2023

Trotz Turbulenzen ist der TSV Gersthofen nicht abgestürzt

Plus Warum bei der Gruppe des TSV Gersthofen eine Trainerin einspringen musste, um beim Bayern-Cup an den Start gehen zu können.

Artikel anhören Shape

Bereits im Februar hatte sich das Team der Rhythmischen Gymnastik des TSV Gersthofen mit dem überraschenden ersten Platz bei den Gaumeisterschaften der Kürübungen für den Bayern-Cup in Hörlstein in der Nähe von Aschaffenburg qualifiziert. Anfangs war die Freude über diese Qualifizierung groß, doch dies wandelte sich schlagartig in Ratlosigkeit, als klar wurde, dass Rebecca Kirner aufgrund eines schulischen Auslandsaufenthaltes nicht mit ihren Vereinskolleginnen an den Start gehen kann. Somit blieb dem restlichen Team mit Anna Helwig, Sibel-Luisa Arslan und Sophie Maurer um die Trainerinnen Judith Bogesch und Elena Riester entweder die Möglichkeit, die komplette Gruppenübung von vier auf drei Personen umzustellen oder innerhalb von vier Wochen eine Ersatzgymnastin zu finden und einzulernen.

Da die Umstellung einer Gruppenübung von einer geraden auf eine ungerade Zahl große Schwierigkeiten mit sich bringt, wurde das Augenmerk auf die zweite Option gelegt. Ganz überraschend entschied sich Anna Binswanger, mittlerweile Trainerin bei der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik, nach über zehn Jahren Wettkampfpause einzuspringen und innerhalb von vier Wochen die Übung nachzulernen. Erfreulicherweise harmonierte das Team schon nach kürzester Zeit und es konnten sogar noch kleine Verbesserungen vorgenommen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .