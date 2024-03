Rhythmische Gymnastik und Tanz

07.03.2024

Gymnastinnen begeistern in Gersthofen

Den Sprung zum Deutschland-Cup schaffte überraschend die Gruppe „Reset“ des TSV Gersthofen in der Altersklasse 25+.

Plus Zwei Gruppen des TSV Gersthofen nutzen den Heimvorteil und qualifizieren sich für den Deutschland-Cup. Ehemalige Tänzerinnen des Kol-La-Ballett sorgen für eine Mega-Überraschung.

Von Susanne Kirner

Zu einem sportlichen Großevent der Extraklasse trafen sich Gymnastinnen aus den Bereichen Kür-Übungen sowie Gymnastik und Tanz beim Bayern-Cup in der Turnhalle der Mittelschule Gersthofen. Im Herbst letzten Jahres hatte sich die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik des TSV Gersthofen dazu entschieden, diesen großen Wettkampf trotz aufwendiger Vorbereitung nach Hause zu holen. Insgesamt kamen 15 Vereine aus ganz Bayern mit 49 Einzelgymnastinnen sowie 22 Gruppen nach Gersthofen, um sich der Konkurrenz zu stellen und sich ein begehrtes Ticket für den Deutschland-Cup im Mai zu sichern.

Rebecca Kirner, Anna Helwig, Sophie Maurer und Sibel-Luisa Arslan vom TSV Gersthofen überzeugten in der Rhytmischen Gymnastik und qualifizierten sich als Tanzgruppe „Quattro ForMagic“ für den Deutschland-Cup. Foto: Oliver Reiser

Bei den Kür-Gruppen, bei denen 3-5 Gymnastinnen ihre Übungen mit dem Ball präsentierten, gingen das Gersthofer Team mit Anna Helwig, Rebecca Kirner, Sibel-Luisa Arslan und Sophie Maurer in der Altersklasse K8 15+ an den Start. In zwei Durchgängen mussten sie mit ihrer anspruchsvollen Übung das Kampfgericht überzeugen. Die Mädchen konnten zwar ihre Nervosität nicht ganz ablegen, glänzten aber mit viel Synchronität und sehr sauberer Technik. Obwohl auch noch alle Würfe gefangen und kaum Fehler geturnt wurden, mussten sich die Gersthoferinnen gegen die starke Konkurrenz aus Traunstein geschlagen und sich mit dem zweiten Rang zufrieden geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen