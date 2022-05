Gersthofer Mädchen fokussiert und voller Ehrgeiz

Plus Anna Lena Schmid vom TSV Gersthofen gewinnt die Regionalmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in Berlin. Eine Newcomerin sorgt für Furore.

Aufgrund ihrer herausragenden Leistungen konnten sich bei den diesjährigen bayerischen Meisterschaften gleich drei Gymnastinnen der Leistungsklasse des TSV Gersthofen zu den Regionalmeisterschaften qualifizieren. Und so machten sich Anna Lena Schmid, Anastasia Fuchs und Emely Stöffelmeir gemeinsam mit ihren Eltern und Trainerin Elina Plitzko auf den Weg in die deutsche Hauptstadt.