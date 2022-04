Geturnte Integration

Plus Rhythmische Sportgymnastik Bei den Gaumeisterschaften feiert beim TSV Gersthofen Sportlerin aus der Ukraine Premiere

Nach zwei langen Jahren ohne Präsenzwettkämpfe und nach zahlreichen Online-Trainings aufgrund der Corona-Pandemie konnten auch endlich die jüngsten Gymnastinnen ihre nagelneuen Übungen präsentieren und tolle Leistungen zeigen. Für viele von ihnen war es sogar der erste Wettkampf.