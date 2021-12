Mit tollem Hüftschwung zu Gold

Anna Lena Schmid sichert sich den bayerischen Titel

Für die jüngsten Gymnastinnen des TSV Gersthofen war es nun auch wieder so weit – ein Präsenzwettkampf nach langer coronabedingter Wettkampfpause stand vor der Tür. Die Pandemie hat die Jüngsten am meisten betroffen, da sie die ganze Grundgerätetechnik mit den verschiedenen Geräten zu Hause über das Online-Training erlernt bekommen haben. Diese Zeit war besonders schwer, und nachdem es eineinhalb Jahre keinen Wettkampf gegeben hat, war die Nervosität bei allen Gymnastinnen umso größer. Bei den bayerischen Nachwuchsmeisterschaften 2021 der rhythmischen Sportgymnastik in Nürnberg starteten insgesamt sieben Sportlerinnen aus Gersthofen.

Für Alexandra Saintschkowski aus der Kinderleistungsklasse (KLK) 7 war dies der erste Wettkampf überhaupt. Die Siebenjährige trainiert erst seit ein paar Monaten beim TSV. Sie verzauberte die Kampfrichter mit ihrer Übung ohne Handgerät, überzeugte mit der Seil-Übung und belegte den zehnten Platz. Magdalena Wiedemann (KLK 8) turnte ihre Übung ohne Handgerät souverän, patzte allerdings in der Ball-Übung und landete auf Platz 13.

Die KLK 9 war mit 28 Gymnastinnen die teilnehmerstärkste Altersklasse des Wettkampfes. Gersthofens Nachwuchssternchen Anna Lena Schmid war von Anfang an eine der Favoritinnen. Die Neunjährige glänzte mit einer perfekten Keulen-Übung und legte einen tollen Hüftschwung bei ihrer fetzigen Übung ohne Handgerät hin. Nachdem sie 2019 bei diesem Wettkampf Vizemeisterin wurde, schaffte sie nun den letzten Schritt auf das oberste Treppchen und sicherte sich gekonnt die Goldmedaille.

Karolina Raab konnte sich über den neunten Platz freuen, gefolgt von Alisa Ekkert, für die es ebenfalls der erste Wettkampf war. In der gleichen Altersklasse turnten für den TSV Adelia Schönfeld (16.) und Arnella Belenkaja (19.). (lusu-)