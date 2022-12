Gersthofer Gymnastinnen haben es schwer

Obwohl es nicht immer gerecht zuging, behaupten sich Gymnastinnen des TSV Gersthofen gegen starke Konkurrenz aus ganz Bayern.

Nach dreijähriger Zwangspause durften sich die Gymnastinnen der Rhythmischen Gymnastik des TSV Gersthofen wieder auf einen großen Wettkampf freuen und die Reise nach Haibach bei Aschaffenburg antreten. Dort fand das Landesfinale statt, für das sich insgesamt elf Gersthoferinnen qualifiziert hatten und sich gegen 80 weitere Gymnastinnen aus ganz Bayern behaupten mussten.

Aufgrund einer geringeren Teilnehmeranzahl im Vergleich zu den vergangenen Jahren, änderte der Bayerische Turnverband die Wettkampfrichtlinien und fasste jeweils zwei Altersklassen zusammen. Damit wurde nicht nur die Altersspanne der einzelnen Jahrgangsstufen, sondern auch die Konkurrenz für jede Gymnastin in der jeweiligen Altersklasse vergrößert. Trotz allem konnten die Gersthofer Mädchen auch diesen erschwerten Voraussetzungen trotzen.

Nervosität war bei den Jüngsten hoch

Die jüngsten Gymnastinnen Anna Magin, Melissa Keil und Mia Nescholta starteten in der P5 mit den Handgeräten Seil und Ball. Da es für diese Mädchen der erste Wettkampf außerhalb des Landkreises Augsburg war, war die Nervosität dementsprechend groß. Dennoch zeigten die drei Gersthoferinnen Souveränität, turnten ihre Übungen sauber und ohne große Verluste und wurden am Ende mit dem hervorragenden dritten Platz belohnt. Als einzige Gersthofer Einzelgymnastin zeigte Elisabeth Siminel in der P6 ihre beiden Übungen mit dem Seil und dem Ball. Mit ihrer Ausstrahlung und einer ausgezeichneten Körperspannung konnte sie die Kampfrichter überzeugen und sicherte sich als Jüngste in einem großen Teilnehmerfeld den vierten Rang.

Sophia Gütl, Stella Neumann und Leonie Drasdo präsentierten im Mannschaftswettkampf der P7 a ihre Übungen mit dem Seil, Ball und Band. Trotz aller Anspannung zeigten sie ihre anspruchsvollen Übungen beinahe fehlerlos. Vor allem mit dem Ball bestachen die Gersthoferinnen mit einer herausragenden Gerätetechnik. Am Ende konnte sich das Trio über den bayerischen Vizemeistertitel in der P7 freuen.

Schwer hatten es die Mädchen der P8, die sich auch gegen Gymnastinnen der bereits höheren Stufe P9 behaupten mussten. Diese Tatsache hinderte Marianna Tambaro, Larissa Gell, Corinna Oleff und Ariane Grenz nicht daran, die Kampfrichter durch einwandfrei geturnte Übungen zu überzeugen. Obwohl die Gymnastinnen der P8 von Anfang an weniger Punkte erzielen konnten, als die Teilnehmerinnen der P9, landeten die vier auf einem sehr guten dritten Platz. Für Corinna Oleff und Ariane Grenz war das Landesfinale war der Abschluss ihrer erfolgreichen Gymnastikkarriere. (kisu)