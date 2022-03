Jetzt soll der Heimvorteil genutzt werden

Plus Gersthoferinnen qualifizieren sich für die Bayerischen Meisterschaften im heimischer Halle

Nach fast zweijähriger Corona-bedingter Wettkampfpause starteten die Sportgymnastinnen des TSV Gersthofen nun endlich mit gleich zwei Präsenzwettkämpfen und nagelneuen Choreografien in die neue Wettkampfsaison.