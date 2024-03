Gemeinsame Brotzeit nach dem Showdown

Die zweite Luftpistolen-Mannschaft von Grünholder Gablingen ist nach Sieg gegen Achsheim Meister der A-Klasse. Erste Mannschaft im Bezirk muss noch bangen.

Die Hinrunde ohne Punktverlust abgeschlossen hat die zweite Luftpistolenmannschaft von Grünholder Gablingen in der A-Klasse. Dann kamen mehrere Ausfälle in der ersten Mannschaft. Man beschloss, dass der bisherige Leistungsträger der Zweiten, Stefan Baur, nicht nur oben aushelfen soll, was pro Saison bis zu zweimal möglich ist, er wechselte in der Winterpause ganz in die Bezirksligamannschaft. Damit wurde es unten schwieriger, die Meisterschaft allerdings noch nicht ausgeschlossen. Rückschläge kamen mit einer Niederlage gegen einen der beiden Mitfavoriten Stettenhofen und besonders mit der Niederlage gegen die im Tabellenkeller angesiedelten Jägerblutschützen aus Neumünster.

Aber auch die Anderen kochen quasi nur mit Wasser. So ergab es sich, dass vor der letzten Runde Stettenhofen, Achsheim und Gablingen punktgleich an der Tabellenspitze standen. Showdown dann im Spitzenkampf in Achsheim – der Sieger ist Meister, bei Unentschieden wäre die Tabellenspitze sogar an Stettenhofen gegangen. Nicht zuletzt durch eine Leistungsexplosion beim Kapitän der Gablinger, Reinhard Breu, gingen der Kampf, die Punkte, die Meisterschaft und damit der Aufstieg in die Gauliga an Gablingen. Achsheim nahm es sportlich, gab auch noch eine deftige Brotzeit aus - man feierte gemeinsam. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich in zwei Jahren wieder begegnet ist relativ hoch - oben wie unten.

Alpenrose Achsheim - Grünholder Gablingen: 1319:1328. Achsheim: Bernd Mögele 326, Andreas Herrmann 330, Tanja Loeschke 332, Michael Fackelmann 331 und Nicole Weinmann E254. - Gablingen: Reinhard Breu 344, Steffen Fabry 341, Gerhard Scherer 315 und Markus Hoffmann 328

Auch einen Showdown wird es bei den Luftgewehrschützen von Grünholder in der letzten Runde geben, hier geht es allerdings um den Abstiegsplatz. Letzter gegen Vorletzter wird es dann heißen. In Runde neun hat zu Hause man klar gegen den stark aufschießenden Tabellenführer aus Reinhartshausen verloren. (brr)

Grünholder Gablingen - Auerhahn Reinhartshausen 0:5, Jürgen Weislein - Eva Dieminger 383:395, Alexander Baur - Florian Drexel 381:391, Dieter Probst - Sarah Geiger 381:391, Tobias Rager - Leonie Brettel 359:388, Nadja Birzele - Helena Gude 372:381