Mit Stechen und Fehlschuss: Gablingen feiert perfekten Saisonstart

Vor Jahren waren die Gablinger Grünholderschützen schon einmal im Bezirk in der höchsten Klasse verteten, für zwei Jahre sogar in der Bayernliga. Nach der Meisterschaft in der Bezirksoberliga sind die Luftgewhrschützen aus Gablingen nun zurück in der Schwabenliga. Der Auftakt an den heimischen Ständen glückte dem Aufsteiger gleich.

Anders als in den unteren Klassen treffen sich in der Schwabenliga jeweils vier Mannschaften an sieben Sonntagen, es gibt jeweils vier Duelle. Gleich am ersten Schießtag waren die Grünholderschützen mit unter den Gastgebern, entsprechend angespannt die Lage im Gablinger Schützenheim. Vorbereitungen wurden getroffen, die aktuellen Vorschriften nochmals durchgegangen. Treffen Punkt acht Uhr im Vereinsheim, um 10 Uhr war der erste Wettkampf angesetzt. Um 9.45 Uhr begann das Probeschießen gegen den SV Medlingen.

Schießen: Gablingen macht es ganz spannend

Sportleiter Tobias Rager moderierte den Wettkampf, Steffen Fabry überwachte die elektronische Schießanlage. Die Übertragung der Ergebnisse in das mittlerweile gut gefüllte Schützenheim lief problemlos. Schon beim vierten Schuss der Medlingerin Julia Fauser, die es mit Yasmin Reiner zu tun hatte, kam Unruhe auf. Nach drei Schüssen in die Mitte zeigte die Anlage ein glatte 0 an. Ganz oben rechts auf der Scheibe sollte der Schuss sein? Eigentlich fast unmöglich. Anzeigefehler? Für solche Fälle gibt es natürlich eine Vorgehensweise. In den elektronischen Messrahmen ist dafür immer noch eine Papierscheibe verbaut. Hier kann dann kontrolliert werden, ob sich da tatsächlich eine Kugel derart verirrt hat, oder nicht doch nur eine mutige Stubenfliege auf Kugel gemacht hat. Angesichts der Tatsache, dass der Einschuss dermaßen außerhalb des normalen Schussbildes lag und Fauser nur drei ihrer extra für den Wettkampf abgezählten Kugeln verbraucht hatte, entschied man sich, den Kampf erst mal weiter laufen zu lassen. Der Schuss wurde vorläufig als ungültig markiert, den Rest wollte man im Anschluss zu klären.

Yasmin Reiner holte einen Sieg und eine knappe Niederlage. Foto: Marcus Merk

Hoch spannend lief der Wettkampf dann weiter. Einzig Jörg Walter eklassierte mit 381:357 an Position fünf Thomas Fauser. Der amtierende deutsche Meister, Jürgen Weislein, hatte den gesamten Wettkampf einen leichten Vorsprung und siegte an der Spitzenposition mit 388:379 gegen Sabrina Bayer. Hin und her ging es vor allem zu Beginn bei Paarung drei und vier. Dieter Probst markierte in der zweiten Serie die perfekten 100 und rettete den Vorsprung gegen Martin Hitzler beim 388:385 ins Ziel. Yasmin Reiner und Julia Fauser schenkten sich nichts, am Ende setzte sich die Gablingerin mit 382:378 Ringen durch. Die Kontrollscheibe ergab übrigens einen Maschinenfehler bei der Medlingerin. Einzig den Kampf Alexander Baur gegen Sabrina Thanheiser auf zwei gaben die Zuschauer recht schnell für Gablingen verloren. Allerdings hatte Thanheiser einen Leerschuss und so setzte sich der Gabllinger schließlich mit 381:376 durch. Und so stand es am Ende 5:0 für Gablingen.

Im zweiten Duell gegen Monheim entwickelte sich ein spannender Wettkampf. Jürgen Weislein konnte seinen Erfolg nicht wiederholen, der Gablinger unterlag mit 384:387 Ringen Nadine Schwertberger. Alexander Baur an Position zwei setzte sich mit 386:381 Ringen gegen Karel Kuba durch. Dieter Probst konnte sich schon von Anfang ein kleines Poster herausschießen und besiegte Niklas Nigel mit 386:375. Yasmin Reiner an Position vier machte es spannend, sie musste sich mit einem Ring beim 381:382 Jens Christ geschlagen geben. Die Spannung auf die Spitze trieb Jörg Walter. Er musste gegen Matthias Gnugesser ins Stechen. Beide hatten zuvor, 376 Ringe erzielt. Der Gablinger behielt die Nerven und legte eine Zehn vor, der sein Gegner nur eine Neun entgegensetzen konnte. So ging der Wettkampf mit 3:2 an Grünholder. (brr)