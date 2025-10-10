Nachwuchsschützin aus Meitingen bei Deutscher erfolgreich

Bei den deutschen Meisterschaften im Sportschießen auf der Olympia-Schießanlagen in Hochbrück erreichte Valentina Spiegel von den Edelweißschützen Stettenhofen den vierten Platz im Einzelwettbewerb der Schülerinnen mit dem Luftgewehr. Die Zwölfjährige erzielte 204,3 (101,8/102,5) Ringe und verfehlte Platz drei nur um 0,1 Ringe.

Zu Beginn der ersten Wettkampfschüsse war noch etwas Unsicherheit bei Spiegel zu spüren, und sie begann die ersten fünf Schuss mit einer 47-Serie. Ab dem sechsten Schuss stabilisierte sie sich von Schuss zu Schuss. Mit einem 10er nach dem anderen stieg sie in der Gesamtwertung immer weiter nach oben. Final hatte sie mit 15 Zehnern ausgeschossen, sodass am Ende Platz vier auf der Anzeigentafel zu lesen war. Auch wenn die Enttäuschung über das verfehlte Treppchen zunächst groß war, so überwog schlussendlich doch die Freude über den Erfolg.

Auch mit Ihren Mannschaftskolleginnen Laura Theiss und Lenja Hanke erreichte Spiegel in der Disziplin Luftgewehr Schülerinnen für Edelweiß Stettenhofen den 13. Platz von 36 teilnehmenden Mannschaften. Valentina Spiegel hatte sich auch noch mit dem elften Platz bei den bayerischen Meisterschaften im LG-3-Stellungs-Wettkampf für die Deutsche qualifiziert und belegte mit 580 Ringen den 26. Platz. (AZ)