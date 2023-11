Schießen

Stechschussdrama im Landkreisderby

Plus Was sich anhört, wie der Titel eines neuen Eberhofer-Krimis, spielte sich im Bezirksoberliga-Duell der Gablinger Luftgewehrschützen gegen Stadtbergen ab.

Stechschussdrama – das klingt nach Dampfnudelblues, Rehragoutrendezvous oder Griesnockerlaffäre fast wie eine neue Folge der Eberhofer–Krimis. Selbiges spielte sich jedoch beim Bezirksoberliga-Wettkampf der ersten Luftgewehrmannschaft von Grünholder Gablingen gegen den SV Stadtbergen ab.

Wobei der Wettkampf spannender war, als es das Ergebnis von 1:4 vermuten lässt. Dank Elektronik gibt es nach den ersten Schüssen schon eine Hochrechnung, wie die Paarung ausgehen könnte, würden die Sportler so weiterschießen, wie sie angefangen haben. Zeitweise führte Gablingen hier sicher mit 3:2. Am Ende konnte nur Alexander Baur bestehen, bei Yasmin Reiner fehlte genau ein Ring zum Gleichstand. Den erreichte Jürgen Weislein und löste damit das nächste Stechschussdrama aus. Los ging es, dass durch ein Softwareupdate an der Anlage die Auswahl des Setups etwas verändert wurde und es hier schon Verwirrungen gab. Die Probleme wurden gelöst und Jürgen Weislein und Markus Hinterhuber konnten sich auf ihre Schüsse vorbereiten. Der Stadtberger sorgte recht schnell mit einer glatten Zehn für Tatsachen. Weislein musste für eine weitere Chance nachziehen. Zielen, abdrücken, es machte statt „Peng“ eher „Klack“ – der Verschluss des Gewehres sprang auf. Weislein hatte ihn wohl in der Anspannung nicht hundertprozentig verschlossen. Zeit für einen zweiten Versuch war noch und er erzielte die benötigte Zehn. Die Sportordnung sieht allerdings vor, dass es zwei Ringe Abzug bei einer misslungenen Schussabgabe gibt, so endete das Stechen mit 10:8 für Stadtbergen. Gablingen wartet weiterhin auf den ersten Punkt.

