Steppach nutzt den Heimvorteil

Erfreuliche Ergebnisse bei den Gaumeisterschaften

Über erfreuliche Ergebnisse durfte sich die Schützenabteilung des TSV Steppach freuen, die in Zusammenarbeit mit dem Schützengau Augsburg die diesjährige Gaumeisterschaft in der Disziplin Luftpistole auf dem Schießstand des Steppacher Sportzentrums ausrichtete. Rund 25 Sportschützen gingen hinsichtlich Corona unter 2G-plus-Regeln an den Stand.

Aufgrund der großen, modernen Schießanlage mit 17 Schießständen konnten die Teilnehmer in zwei Durchgängen starten. Die Schützen hatten dabei für 40 Schuss 75 Minuten Zeit. Der erste Schützenmeister des TSV Steppach, Christian Ottlik erreichte dabei in seiner Gruppe 343 Ringe und durfte sich über einen zweiten Platz freuen. Sehr treffsicher zeigte sich auch Angelika Baumann, die auf einer anderen Schießstätte in ihrer Klasse mit ausgezeichneten 313,6 Ringen den ersten Platz bei den Gaumeisterschaften der Auflageschützen errang. Es darf davon ausgegangen werden, dass sie sich damit auch zur schwäbischen beziehungsweise bayerischen Meisterschaft auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück bei München qualifizieren kann. (AL)