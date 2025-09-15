Sperre aus heiterem Himmel für Aystettens Kapitän

Hat der SV Cosmos Aystetten ein Problem mit den Schiedsrichtern? Nach zehn Spieltagen hat man schon fünf Gelb-Rote und eine Rote Karte kassiert. „Durch teilweise rücksichtsloses Verhalten“, zeigte sich Trainer Thomas Hanselka genervt, dass die Seinen zuletzt immer wieder in Unterzahl gerieten. Im Landkreisderby beim TSV Schwabmünchen erwischte es Marcel Burda. Der hatte schon Gelb gesehen, weil er am Spielfeldrand Wasser getrunken und sich über den Kopf geschüttet hatte. Wenig später leistete er sich ein Foul, das ihm nach 34 Minuten die Ampelkarte von Schiedsrichter Sebastian Busch (TSV Ebersberg) einbrachte. „Das Foul war dumm von mir, aber die erste Gelbe war eine klare Fehlentscheidung. Ich habe den Platz überhaupt nicht verlassen“, konnte es Marcel Burda nicht fassen. „Der Linienrichter wollte sogar noch Bescheid sagen, aber die Mirkos gingen nicht. Unfassbar!“ In Unterzahl lieferten die Aystetter dem Spitzenreiter einen großen Kampf. Das Ergebnis (0:5) wurde erst in den Schlussminuten deutlich. „Ich war völlig am Ende“, gestand Raphael Marksteiner, der in einer intensiven Abwehrschlacht als Fels in der Brandung herausragte.

