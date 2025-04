700 Radfahrerinnen und Radfahrer bei Straßenpreis in Zusmarshausen

Beim 50. Schwarzbräupreis in Zusmarshausen gingen mehr als 700 Radsportlerinnen und Radsportler an den Start. Bei einem unangenehm kalten Wind ging es gegen 10 Uhr in vier großen Wellen auf die 27 Kilomter lange Runde, welche drei bzw. vier Mal zu absolvieren war.

Bei den Elite-Amateuren entwickelte sich ein Rennen, welches von einer dreiköpfigen Ausreißergruppe geprägt war. Diese konnte den zwischenzeitlichen Abstand von über einer Minute bis auf die Schlussrunde retten, musste dem hohen Tempo dann aber Tribut zollen. Nachdem die Ausreißer geschluckt waren, kam es in Zusmarshausen zum Sprint. Diesen konnte Dario Rapps vom RSC Kempten deutlich für sich entscheiden und verwies Felix Groß von REMBE radnet und Linus Scheitinger vom RSV Rosenheim auf die weiteren Plätze. Ebenfalls zu einer Ankunft in zwei großen Feldern kam es beim Rennen der Amateure. Hier konnte der für das MaxSolar Cycling Team fahrende Luios Marino van Zeeland aus den Niederlanden den Sieg sichern. Er verwies im Sprint Matteo Renz (Equipe Stuttgart-Vaihingen) und Stefan Brandlmeier (Bikewuiderer Landshaut) auf die Plätze.

Ergebnisse Schwarzbräu Straßenpreis

Bei den Masters sicherte sich Ricardo Mariense-Wickert (Team Magnesium Pur) den Sieg vor Josef Schafbauer (BikeBeat Racing Team Ludwigsburg) und Christoph Peischl (TSV Gaimersheim). Bei den unter Lizenz fahrenden Damen konnte Franziska Prügner von Bike Sport Nattheim einen ungefährdeten Erfolg einfahren. Auf den Plätzen landeten Laura Kastenhuber vom RSV Irschenberg sowie Katharina Santner von den Schwalben München. Seine Dominanz fortsetzen konnte das Team Walter Fensterbau – Marco Brenner beim U19 Rennen. Hier gelang ein Siebenfacherfolg. Auf dem Siegerpodest feiern lassen konnten sich Leopold Beirig, Julian Kadrispahic sowie Konrad Schöffberger. Einen weiteren Sieg konnte der RSC Kempten bei den Jedermännern in Person von Florian Trautsch bejubeln. Er sicherte sich nach knapp über 2 Stunden Renndauer den Sieg vor Sascha Wolf (Mobil Krankenkasse Cycling Team) sowie Niklas Muxel vom well:fair Cycling Team. Einen Doppelsieg gab es bei den Jederfrauen in Person von Carmen Burmeister und Eva Gürtler (beide Element [h]14] vor Felizitas Kellner von Frisch auf Concordia. (AZ)