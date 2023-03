Außerordentliche Atmosphäre sorgt für hohes Niveau

Plus Der Cool Swimming-Cup des TSV Gersthofen ist wieder einmal ein ganz besonders Event.

Auch dieses Jahr war der Internationale Cool Swimming Cup des TSV Gersthofen ein riesiges Event im heimischen Hallenbad. Die Gersthofer gaben sich beim 14. Wettkampf wieder einmal besonders viel Mühe mit einer extra aufgebauten Lichtanlage und einem eigenen DJ. Das lockte natürlich zahlreiche Vereine, auch von weiter weg, an und somit auch viele hochklassige Schwimmerinnen und Schwimmer, wodurch das Niveau deutlich stieg. Mit Musik und viel guter Laune schwimmt es sich natürlich besser, aber im Fokus stand vor allem der Sport mit 477 Rennen, 2359 Einzel- und 33 Staffelstarts. Da können Außenstehende leicht die Übersicht verlieren.