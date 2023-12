Bademütze verloren, Silbermedaille gewonnen

Plus Florentine Eicher vom Schwimmteam Neusäß lässt sich bei den Langbahn-Bezirksmeisterschaften nicht aus der Ruhe bringen.

Die Schwäbischen Meisterschaften der Langen Strecken in Obergünzburg waren der erste Wettkampf der Saison für die Leistungsmannschaft des Schwimmteams Neusäß und somit auch eine Standortbestimmung für die anstehenden Bayerischen Meisterschaften der Langen Strecken in Würzburg im Januar 2024. Die 15 Schwimmerinnen und Schwimmer konnten sich bei 27 Starts 22 Podestplätze erschwimmen.

Theresa Wienand (Jhg. 2013) hatte einen guten Einstand und konnte über die 400 m Freistil und die 200 m Lagen jeweils eine Silbermedaille erkämpfen. Auch Luisa Peter (Jhg. 2012) konnte über 400 m Freistil und 200 m Lagen ihre Bestzeiten unterbieten und erreichte den vierten Platz. Laura Spicker (Jhg. 2011) durfte das erste Mal über die 400 m Lagen an den Start.