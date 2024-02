Schwimmen

18:00 Uhr

Cool Swimming: der Name ist Programm

Plus Sophie Wendler vom TSV Gersthofen und Elena Moreira dos Santos vom Schwimmteam Neusäß sind die erfolgreichsten Goldmedaillensammlerinnen bei der 15. Auflage eines ganz besonderen Events.

Dieser Wettkampf hält, was der Name verspricht, der Name ist Programm. Der Cool-Swimming-Cup des TSV Gersthofen ist einfach cool. Discolicht und passende Musik sorgen für ein ganz besonderes Flair im alt-ehrwürdigen Gersthofer Hallenbad, das speziell in den Abendstunden einem riesigen, bunten Aquarium gleicht. Für die Schwimmerinnen und Schwimmer aus ganz Bayern ist es immer wieder ein besonderes Highlight, an diesem zweitägigen Event teilzunehmen.

Diesmal waren unter den 456 Teilnehmenden, die insgesamt 2.350 Starts absolvierten, auch Sportlerinnen und Sportler München, Lindau, Waldkraiburg oder Immenstadt vertreten, die sich zu wummernden Bässen und bunter Beleuchtung ins kühle Nass stürzten.

