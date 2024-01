Da sein, wenn es darauf ankommt

Plus Fünf Schwimmerinnen und Schwimmer aus Neusäß bei den bayerischen Langstreckenmeisterschaften.

Ein Highlight der Schwimm-Saison sind die bayrischen Meisterschaften über die langen Strecken. Das Schwimmteam Neusäß konnte hierfür gleich fünf Schwimmerinnen und Schwimmer stellen – mit Erfolg.

Besonders erfolgreich war für Felix Odau (Jg. ‘09). Er hatte sich gleich über alle drei Strecken qualifiziert und konnte bei allen seine Bestzeiten deutlich unterbieten und TopTen Ergebnisse in seinem Jahrgang erreichen. Damit unterbot er gleich drei Vereinsrekorde und bewies, dass ihm besonders die langen Strecken liegen.