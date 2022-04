Schwimmen

08.04.2022

Für einen guten Zweck die Nacht durchgeschwommen

Plus Jannik Schreiber schwimmt in 16 Stunden über 55 Kilometer. Was er hinterher empfindet.

Aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine hat sich der SC Delphin Ingolstadt in Kooperation mit den Stadtwerken Ingolstadt dazu entschlossen, ein 16-Stunden-Spenden-Schwimme zu organisieren. Dabei wurde der gesamte Erlös des Eintrittsgeldes an die Aktion „Deutschland Hilft“ gespendet. Alle, egal ob Schwimmer oder Nichtschwimmer, konnten von Samstag, 14 Uhr bis Sonntag, 6 Uhr ihre Bahnen ziehen. Als Belohnung gab es Sachpreise, Urkunden und Medaillen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen