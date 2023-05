Schwimmen

03.05.2023

Gersthofer nach dem Trainingslager im Medaillenrausch

Plus Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Gersthofen überzeugen beim Schwimmfest in Obergünzburg.

Mit einem riesigen Erfolg kehrten die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Gersthofen aus dem Trainingslager zurück und räumten in Obergünzburg bei ihrem ersten Wettkampf so richtig ab. Die Gersthofer gewannen über 65 Starts insgesamt 32 Gold-, 19 Silber- und 6 Bronzemedaillen. Damit waren 88 Prozent der Starts Medaillengewinne. In der Mannschaftswertung wurde das Team dann Dritte und mit einem Pokal ausgezeichnet.

Besonders erfolgreich waren Valentina Focke (Jg. 2014), Lena Schweiger (Jg. 2007) und Jannik Schreiber (Jg. 2006), da sie über alle Strecken Gold ergatterten. Außerdem konnte sich Lena für das 50 Meter Freistil Finale der Frauen qualifizieren und dieses sogar noch gewinnen. Als Belohnung erhielt sie für diese grandiose Leistung 40 Euro Preisgeld. Valentina Focke schaffte es zum ersten Mal über 200 Freistil in einer Zeit von 2:59,35 die Drei-Minuten-Marke zu knacken. Damit ist die 9-Jährige schneller als viele deutlich ältere Schwimmerinnen.

