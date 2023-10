Jannik Schreiber knackt Vereinsrekord

Plus Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Gersthofen holen in Immenstadt 26 Goldmedaillen.

Beim 35. Internationalen Immenstädter Schwimmfest traten die 17 Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Gersthofen souverän auf. Über insgesamt 104 Einzelstarts sammelten die Gersthofer 26 Gold-, 22 Silber- und 22 Bronzemedaillen, sowie 73 neue persönliche Bestzeiten.

Ganz vorne mit dabei war Jannik Schreiber (Jg. 2006), der auf jeder der Strecken neue Bestzeiten aufstellte. Bei seinen 400 Meter Lagen schwamm er allen anderen davon, verbesserte sich um insgesamt 13 Sekunden und knackte damit in einer überragenden Zeit von 4:56,64 den alten Vereinsrekord von Frank Kurmyshkin um ganze vier Sekunden. Als Erster wurde er dafür zudem mit einem Preisgeld von 30 Euro und einer Goldmedaille ausgezeichnet. Auf den anderen Strecken ergatterte er noch fünf weitere Medaillen.