Jannik Schreiber knackt Vereinsrekord

Plus Der Schwimmer des TSV Gersthofen überzeugt in Würzburg auf der Langstrecke.

400 Lagen, 800 Freistil oder 1500 Freistil – alles Disziplinen, die zu den sogenannten Langstrecken gezählt werden. Dort müssen die Schwimmerinnen und Schwimmer ihre ganze Ausdauer unter Beweis stellen und zudem den hohen technischen Ansprüchen genügen. Dementsprechend sind diese ganz besonders anspruchsvoll.

Bei den Bayerischen Meisterschaften der langen Strecken, die im Wolfgang-Adami-Bad des SV Würzburg 05 ausgetragen wurden, ging auch ein Schwimmer des TSV Gersthofen an den Start und feierte dort einen schönen Erfolg.