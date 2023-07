Schwimmen

03.07.2023

Katharina Slach meistert alle Strecken

Plus Allroundtalent des TSV Gersthofen wird Vierte bei den deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf.

Artikel anhören Shape

Nachdem Katharina Slach (Jg. 2012) vor etwa einem Monat mit riesigem Erfolg an den süddeutschen Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf teilgenommen hatte und dort den dritten Platz belegte, ging ihre Erfolgswelle nun auf den deutschen Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf 2023 weiter. Dabei vertrat die Elfjährige den TSV Gersthofen im modernen 50-Meter-Hallenbad des SV Cannstatt in Stuttgart. Bei diesem Wettkampf treten die Schwimmerinnen und Schwimmer über insgesamt sieben verschiedene Strecken gegeneinander an und sammeln Punkte für ihre Zeiten, die dann am Schluss zusammengezählt werden, um einen Sieger zu ermitteln.

Mit einer überwältigenden Leistung konnte Katharina jede ihrer sieben Strecken in einer neuen persönlichen Bestzeit zurücklegen, die teilweise sogar viele Sekunden schneller war. Über die 400 Meter Freistil verbesserte sie sich um ganze neun Sekunden und legte die Strecke in 5:24,15 zurück. Die 200 Meter Lagen liefen sogar noch besser und brachten ihr eine Verbesserung von insgesamt 14 Sekunden. Außerdem schwamm sie in 50 Meter Brust-Beine eine Zeit von 49,53 Sekunden, was eine Sekunde schneller war als noch vor einem Monat. Auf den beiden Bruststrecken über 100 und 200 Meter machte sie ebenfalls einen hervorragenden Eindruck und zeigte ihren Konkurrentinnen, was sie kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen