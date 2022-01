Kleiner Verein trumpft groß auf

Plus Fünf Vereinsrekorde bei bayerischen Meisterschaften für Schwimmteam Neusäß

Bei den Bayerischen Meisterschaften der langen Strecken in Würzburg gingen insgesamt 229 Schwimmerinnen und Schwimmer bei 440 Einzelstarts an den Start. Vom Schwimmteam Neusäß konnten sich sechs Athleten qualifizieren. Mit 12 TopTen Plätzen bei 13 Starts sowie zahlreichen Bestzeiten und einer Silbermedaille auf bayerischer Ebene zogen Trainer Ricarda Reitenauer und Mirko Golczyk eine positive Bilanz: „Das ist für unseren kleinen Verein eine grandiose Leistung.“