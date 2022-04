Medaillenregen für das Schwimmteam

Plus Neusässer Nachwuchs gewinnt Vereinswertung in Pfronten. Dabei fallen einige Rekorde.

Das Schwimmteam Neusäß sicherte sich beim 24. internationalen Falkensteinschwimmen in Pfronten den ersten Platz im Medaillenspiegel. Im Alpenbad kämpften insgesamt 107 Schwimmerinnen und Schwimmer von sieben Vereinen um Bestzeiten und Podestplätze. Die Neusässer sammelten bei insgesamt 53 Starts 36 erste, acht zweite und zwei dritte Plätze.