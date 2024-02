Mit Teamgeist über Wasser gehalten

Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Gersthofen überzeugt durch ihre Vielseitigkeit.

Das jährlich stattfindende, bundesweite Deutsche Mannschaftsschwimmen fand in der Bezirksliga statt. Dabei geht es für die Teams darum, alle Disziplinen zweimal zu schwimmen und dort für ihre Schnelligkeit möglichst viele Punkte zu sammeln. Die insgesamt 34 Strecken müssen auf mindestens sieben Schwimmer aufgeteilt werden, da jeder Schwimmer maximal fünf Strecken schwimmen darf, allerdings keine Disziplin doppelt. Damit wird eine große Vielseitigkeit einer Mannschaft geprüft, da man von 50 bis 1500 Meter jede Disziplin dabei hat genauso wie auch alle 4 Lagen geschwommen werden. Dieses Jahr wurde es im Hallenbad Friedberg ausgetragen.

Die Frauen-Mannschaft des TSV Gersthofen, bestehend aus Valentina Focke (Jg. 2014), Romy-Sofia Dukarm (Jg. 2013), Luisa Peter (Jg. 2013), Marie Otto (Jg. 2012), Sophie Wendler (Jg. 2009), Tabea Hierl (Jg. 2006) und Kaja Bohlken (Jg. 2000), konnte sich dort mit insgesamt zehn anderen Mannschaften messen. Krankheitsbedingt sind leider viele Mädels ausgefallen, weshalb die Mannschaft besonders jung war. Trotzdem schlugen sie sich wacker und erreichten insgesamt 17 persönliche Bestzeiten, also ganze 50 Prozent, obwohl alle 34 Strecken an einem Tag geschwommen wurden, die Pausen dazwischen oft nur sehr klein waren und die Belastung für die Sportlerinnen dementsprechend hoch war. Am Ende landete die Mannschaft mit 8764 Punkten auf Platz neun.

Bei der Herren-Mannschaft des TSV Gersthofen lief es ebenso gut. Die acht Schwimmer Benedikt Bestle (Jg. 2014), Maxim Gurko (Jg. 2013), Stephan Baumann (Jg. 2012), Max Kammerer (Jg. 2011), Jannik Schreiber (Jg. 2006), Nils Golczyk (Jg. 2005), Oliver Peetz (Jg. 2001) und Fabian Miller (Jg. 1999) lieferten sich starke Rennen mit den insgesamt fünf anderen Mannschaften und stellten 14 persönliche Bestzeiten auf. Damit kamen sie auf ganze 10.100 Punkte, was Platz drei ausmachte und somit aufs Treppchen führte.

Trainerin Irina Bychkova war auf die Leistungen und Erfolge ihrer Mannschaften ganz besonders stolz: „Der Mannschaftsgeist war bei diesem Wettkampf besonders, das habt ihr dieses Jahr sehr oft bewiesen.“ (js-)