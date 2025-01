Neusässer ist Bayerischer Meister

Am vergangenen Wochenende fanden in Würzburg die Bayerischen Meisterschaften der Langen Strecken statt. Auch das Schwimmteam Neusäß hat sich mit einigen Schwimmern und Schwimmerinnen qualifiziert und durfte sogar mit einem Meistertitel nach Hause fahren.

Felix Odau (Jhg. 2009) hatte ein erfolgreiches Wochenende. Nachdem er am Samstagmorgen über 1500 m Freistil in einer Zeit von 17:47,56 nur um wenige Zehntel am Podest vorbeischrammte, kürte er sich am Nachmittag über 400m Lagen mit einer Zeit von 4:59,55 mit der Goldmedaille zum Bayerischen Meister. Damit unterbot er nicht nur erstmals die 5-Minuten-Marke, sondern konnte sich über diese Strecke, wie auch die 1500m Freistil für die Süddeutschen Meisterschaften qualifizieren. Auch am Sonntag zeige Felix ein gutes Rennen und schlug über die 800m Freistil nach 9:20,19 als Vierter an.

Elisa Odau (Jhg. 2012) ging über die 400m Lagen und die 800m Freistil ins Rennen. Über die Lagendisziplin erreichte sie mit ihrer Zeit von 6:06,93 einen guten 6. Platz. Eine neue Bestzeit hingegen erreichte Elisa bei 800m Freistil. Hier schlug sie nach 10:48,53 an .Florentine Eicher (Jhg. 2011) startete ebenfalls über die 400m Lagen und die 800m Freistil. Mit ihrer Zeit von 5:46,75 schlug sie über die 400m Lagen als Siebte an. (AZ)