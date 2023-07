Neusässer Neuzugang glänzt mit zwei Titeln

Plus Tamas Oroszlamos startet jetzt für das Schwimmteam Neusäß und ist bei den Bayerischen Meisterschaften erfolgreich.

Bei tropischen Temperaturen fanden die Bayerischen Sommermeisterschaften der Masters in Freising statt. Doch die Schwimmer und Schwimmerinnen vom Schwimmteam Neusäß ließen sich von der Sonne nicht die Power nehmen. Im Wasser wurden bei spannenden Entscheidungen sportliche Höchstleistungen geschwommen. Insgesamt konnte die Senioren des Schwimmteam Neusäß mit 3 Bayerischen Meistertiteln, 7 Vize-Meistern und 3 dritten Plätzen glänzen.

Das Highlight für das Schwimmteam Neusäß war der Bayerische Meistertitel der 4x 50m Lagen-Staffel mit Samantha Borkowski, Tamas Oroszlamos, Clemens Deichsel und Johanna Miller. Zum Aufwärmen fand zuvor die 4x100m Lagen-Staffel statt, die mit der Besetzung Samantha Borkowski, Tamas Oroszlamos, Clemens Deichsel und Pia Meyer einen guten 5. Platz belegte.