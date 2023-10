Schwimmen

20.10.2023

Neusässerin schwimmt oben mit

Elena Moreira dos Santos und Trainer Mirko Golczyk freuten sich in Nürnberg über Bronze. Elena Moreira dos Santos und Trainer Mirko Golczyk freuten sich in Nürnberg über Bronze.

Plus Elena Moreoira dos Santos holt Bronze bei den Bayerischen Kurzbahnmeisterschaften.

Als einzige Teilnehmerin vom Schwimmteam Neusäß konnte sich Elena Moreira dos Santos in sieben Disziplinen für die bayerischen Kurzbahn-Meisterschaften in Nürnberg qualifizieren.

Der erste Wettkampftag startete für die 16-Jährige eher durchwachsen. Bei den 100 m Freistil verpasste Elena in einer Zeit von 01:00,29 um knappe acht Zehntel das A-Finale und konnte im B-Finale nach 01:00,92 anschlagen. Bei den 100 m Lagen wurde sie nach dem Vorlauf mit einer Zeit von 01:07,59 Vierte und qualifizierte sich für das A-Finale. Mit einer guten Zeit von 01:08,35 erreichte sie hier den fünften Platz in der Gesamtwertung. Sowohl über 100 m Rücken (1:07,99) wie auch 50 m Schmetterling (0:30,33) war die im Vorlauf auf Platz 11 und erreichte in beiden Disziplinen das B-Finale, wo sie sich mit Zeiten jeweils den zehnten Platz sicherte. Über 50m Schmetterling konnte sie den 14 Jahre alten Vereinsrekord von Victoria Fischer brechen und nach 00:30,98 anschlagen.

