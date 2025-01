Schwimmteam Neusäß holt viele Medaillen zum Jahresauftakt

Am vergangenen Wochenende startete das Schwimmteam Neusäß beim alljährlichen Zirbelnuss-Schwimmen in Haunstetten in das Wettkampfjahr 2025. Mit über 30 Schwimmern und Schwimmerinnen konnten nicht nur zahlreiche Medaillen gewonnen, sondern auch viele persönliche Bestzeiten und Vereinsrekorde gesammelt werden. Zudem sicherte man sich im gesamten Medaillenspiegel den zweiten Platz

Besonders für die Jüngsten der Aufbaumannschaft eins und zwei war es ein aufregender Wettkampf und teilweise ein erstmaliges Erlebnis. Alle Mitglieder dieser Mannschaften lieferten großartige Ergebnisse ab und verbesserten sich teils deutlich. Sofia Rehm (Jhg. 2016) und Lukas Wörthwein (Jhg. 2014) aus der Aufbaumannschaft drei konnten ebenfalls besonders überzeugen. Sofia sicherte sich neben einigen Podestplätzen auch den zweiten Platz in der Mehrkampfwertung und konnte über alle Strecken die schwäbischen Pflichtzeiten unterbieten. Lukas hatte eine starke Verbesserung über die Kraul- und Rückenstrecken und konnte sich ebenfalls erste schwäbische Pflichtzeiten erschwimmen.

Sechs Neusässer beim 100m-Lagenfinale

Bemerkenswert waren die sechs Finalteilnahmen am 100m-Lagenfinale der Leistungsschwimmer. In der männlichen A-Jugend dominierten Nico Brunner, Felix Odau, Felix Wild und Till Golzyck (alle Jhg. 2009) und sicherten sich souverän die Plätze eins bis vier. Florentine Eicher (Jhg. 2011) belohnte sich nach einem hervorragenden Wettkampfwochenende und einem Herzschlagfinale über 100m Lagen mit einer verdienten Goldmedaille. Auch Elisa Odau (Jhg. 2012) schaffte es ins Lagen-Finale und konnte sich einen großartigen vierten Platz erkämpfen.

Die Geschwister Moritz und Theresa Walkmann (Jhg. 2014 und 2011) hatten ebenfalls einen guten Lauf und unterboten alle Meldezeiten. Moritz zeigte vor allem über die 200m Freistil mit einer Zeit von 2:53, 48 eine großartige Steigerung, ebenso wie Theresa über die 100m Brust mit einer Anschlagszeit von 1:28, 22. Insgesamt sicherten sich beide sechs Medaillen. Bei Leonie Scheurer (Jhg. 2014) zeigt sich vor allem ihre Stärke über die Rückenstrecken, wo sie eine enorme Verbesserung vorweisen kann und jedes Mal ganz oben auf dem Siegerpodest stand.

Luisa Peter und Laura Spicker (Jhg. 2012 und Jhg. 2011) hatten beide einen guten Wettkampf. Bei Luisa zeigt sich die Neigung zu längeren Strecken. Sie erreichte mit ihrer Zeit von 5:32,02 über die 400m Freistil nicht nur eine persönliche Verbesserung um rund 17 Sekunden, sondern sicherte sich auch die Goldmedaille. Laura schaffte über ihre Paradedisziplin Schmetterling über die 100m und die 200m jeweils den Sprung aufs Podest und erreichte einmal den dritten und einmal den zweiten Platz. (AZ)