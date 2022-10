Schwimmen

26.10.2022

Schwimmteam Neusäß auf Medaillenjagd

Elena Moreira dos Santos, Linda Kinader und Franziska Schiegg vertraten das Schwimmteam Neusäß in Ingolstadt.

Plus Elena Moreira dos Santos auf der Kurzbahn zweimal unter den bayerischen Top Ten.

Artikel anhören Shape

Das Schwimmteam Neusäß schickte bei den offenen bayerischen Kurzbahnmeisterschaften in Ingolstadt drei Schwimmerinnen an der Start. Mit 18 Einzelstarts waren die Schützlinge von Trainer Mirko Golczyk nach dem SV Augsburg der am stärksten vertretene schwäbische Verein. Voraussetzung für die Teilnahme war die Qualifikation über die bayernweite Bestenliste. Insgesamt starteten 330 Schwimmer/innen aus ganz Bayern bei 1685 Einzelstarts.

