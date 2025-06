Schwimmteam Neusäß bei Jahrgangsmeisterschaften erfolgreich

Die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen auf der 50-Meter-Bahn in Berlin bildeten auch in diesem Jahr den Saisonhöhepunkt für den besten Schwimmnachwuchs Deutschlands. In einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld auf nationalem Top-Niveau war das Schwimmteam Neusäß mit gleich drei Athleten vertreten.

Erstmalig auf der großen Bühne mit dabei war Nico Brunner (Jhg. 2009). Der Neusäßer legte einen guten Einstand hin: Über 50 Meter Freistil schlug er nach nur 0:25,04 Minuten an. Seine süddeutsche Bestmarke verpasste er nur um fünf Hundertstelsekunden, das Finale nur um zwei Zehntel. Am Ende stand ein starker 14. Platz zu Buche – ein beachtliches Resultat für sein DJM-Debüt.

Ein Neusässer erreicht seine persönliche Bestzeit

Felix Odau (Jhg. 2009) zeigte seine Vielseitigkeit in den Lagenstrecken. Über 200 Meter Lagen blieb er erstmals unter der Marke von 2:20 Minuten und stellte mit 2:19,24 Minuten eine neue persönliche Bestzeit auf, die ihm Platz 23 einbrachte. Noch besser lief es über 400 Meter Lagen: In 4:57,30 Minuten erreichte er einen hervorragenden 14. Rang – ebenfalls persönliche Bestzeit.

Auch Tamara Eicher (Jhg. 2010) überzeugte mit einem starken Gesamtauftritt. Über 50 Meter Rücken belegte sie Rang 24. Ein sehr starkes Ergebnis lieferte sie dann bei den Freistildisziplinen ab: 100 Meter Freistil in 1:01,41 Minuten bedeuteten Platz 23 und bestätigten ihre süddeutsche Top-Zeit. Über 50 Meter Freistil glänzte sie mit 0:27,87 Minuten – auch hier bestätigte sie ihre Leistung von den Süddeutschen Meisterschaften und verpasste das Finale denkbar knapp um nur fünf Hundertstel. Trotzdem reichte es für eine Platzierung unter den besten zehn Deutschlands – Platz 10. (AZ)