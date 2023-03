Schwimmteam Neusäß ist mit allen Wassern gewaschen

Schwimmteam Neusäß erzielt gute Ergebnisse bei deutschen und süddeutschen Meisterschaften sowie beim Cool-Swimming-Cup.

Mit allen Wassern gewaschen zeigten sich die Aktiven des Schwimmteam Neusäß bei den süddeutschen Meisterschaften der Langen Strecken, der deutschen Meisterschaft der Masters und beim Cool-Swimming-Cup in Gersthofen.

Bei den süddeutschen Meisterschaften Lange Strecke in Offenbach, bei denen man nur mit Pflichtzeiten teilnehmen konnte, ging unter 47 teilnehmenden Vereinen auch das Schwimmteam Neusäß mit drei Schwimmern an den Start. Am erfolgreichsten war Felix Odau (Jg. 09). Obwohl er seine alten Bestzeiten erst im Januar geschwommen war, verbesserte er sich über 800 m Freistil um 10 Sekunden und über 1500 m Freistil um 7 Sekunden und stellte so zwei neue Vereinsrekorde auf. In einem starken Jahrgang bedeutete das Platz 12 und 14 über beide Strecken. Elena Moreira dos Santos blieb bei den 400 m Lagen erkältungsbedingt hinter ihren Erwartungen zurück und landete auf Platz 6 im Jahrgang 2007. Auch Franziska Schiegg (Jg. 09) zeigte sich angeschlagen und konnte bei ihrem Start über 1500 m Freistil nicht alles geben. Trotzdem reichte es zum 10. Platz.

Bei den deutschen Meisterschaften der Masters über die lange Strecke wurde das Schwimmteam Neusäß von zwei Schwimmerinnen vertreten. Pia Baur (Jg. 92) schwamm über 800 m Freistil 18 Sekunden schneller als noch im Dezember und ergatterte sich in der AK30 den 7. Platz, was auf deutscher Ebene ein großer Erfolg ist. Das gilt auch für Ricarda Reitenauer (Jg. 91), die über 200 m Rücken in der AK 30 einen guten 5. Platz erreichte.

Schwimmteam holt den Wanderpokal

Beim Cool-Swimming-Cup in Gersthofen holte das Schwimmteam mit 17 Schwimmerinnen und Schwimmer der Leistungs- und Aufbaumannschaft 26 Gold-, elf Silber und zwölf Bronzemedaillen und den Wanderpokal des TSV Gersthofen.

Besonders erfolgreich waren Elisa Odau und Samuel Meyer (beide Jg. 12). Besonders über die Freistilstrecken lobte Trainer Mirko Golczyk seine beiden jüngsten Schützlinge. Jannis Golczyk (Jg. 07) konnte über 100 m Rücken und 200 m Lagen zwei seit 27 beziehungsweise 23 Jahren bestehende Vereinsrekorde brechen. Sein Bruder Till Golczyk (Jg. 09) machte erfreuliche Fortschritte. Anna Stöcker (Jg. 13) zeigte, dass ihr die Rückenstrecken liegen.

Auch für Elena und Elana Moreira dos Santos (Jg. 07 und 14) verlief der Wettkampf sehr gut: Elana Moreira dos Santos (Jg. 14) landete auf dem dritten Platz in der Mehrkampfwertung ihres Jahrgangs, während Elena Moreira dos Santos (Jg. 07) fünf erste Plätze für sich verbuchen konnte, obwohl sie nur einen Tag anwesend war. Elena wurde außerdem Zweite in der Elimination. Tamara Eicher (Jg. 10) schwamm achtmal auf den ersten Platz, während ihre Schwester Florentine Eicher (Jg. 11) zwei erste und einen zweiten Platz für sich verbuchen konnte. Auch Julian Ludwig (Jg. 12), Luka Kamenskyi (13), Nico Brunner (09), Linda Kinader (05), Luisa Peter (12), Laura Spicker (11) und Lena Wolf (07) erfreuten mit guten Leistungen. Hannah Ebner (13) konnte über 100 m Lagen ihre Bestzeit vom Januar um 20 Sekunden verbessern.