Schwimmteam ununterbrochen im Wasser

Erstmals nach vier Jahren findet beim Schwimmteam Neusäß wieder eine Vereinsmeisterschaft statt.

Die Aktiven des Schwimmteam Neusäß kommen kaum mehr aus dem Wasser. Sie waren bei zahlreichen Wettbewerben am Start. Erstmals nach vier Jahren Jahren Pause fand wieder eine Vereinsmeisterschaft im Titania statt. Mit über 80 Teilnehmenden war die Schwimmhalle mehr als gut gefüllt und eine gespannte Stimmung lag in der Luft.

Besonders aufregend war dieser Tag sicherlich für die jüngsten Mitglieder der Breitensport- und Aufbaumannschaften. Sie standen nicht nur teils zum ersten Mal einer Wettkampfsituation gegenüber. Für die erfahrenen Schwimmerinnen und Schwimmer ging es neben dem Spaß natürlich auch um gute Zeiten und den direkten Vergleich. Am Ende konnte die Vereinsleitung in viele kaputte, aber dennoch glückliche und stolze Gesichter blicken. Die Vereinsmeisterschaft war ein großartiges Event, um sich mit Wettkampfbedingungen vertraut zu machen und die Mannschafts- und Vereinszugehörigkeit zu stärken.

Die Aufbaumannschaften nahmen in Aalen am Spion Cup teil. Ela Cicek (Jhg. 2014) und Sofia Rehm (Jhg. 2016) bestritten hier beide ihren ersten Wettkampf. Sofia konnte über 50m Rücken auch direkt als Erstplatzierte aufs Treppchen steigen und belohnte sich mit einer Goldmedaille. Lena Swatosch und Vanessa Sütterlin (beide Jhg. 2014) starteten in Aalen erstmalig über 100m Brust und 100m Freistil und konnten trotz etwas Nervosität auf den ungewohnt langen Strecken neue persönliche Bestzeiten erreichen. Leonie von Bornstedt (Jhg. 2014).schrammte über 50m Rücken sie nur um 2 Zehntel am Podestplatz vorbei, konnte ihre persönliche Bestzeit unterbieten. Bei den 100m Brust schaffte sie erstmals den Sprung unter die Zwei- Minuten-Marke und belohnte sich mit einem dritten Platz.

Parallel starteten einige Schwimmerinnen des Schwimmteams Neusäß beim Staffelwettkampf der DMSJ in Höchstädt. Laura Spicker (Jhg. 2011) und Emily Neugebauer (Jhg. 2010) mussten erstmalig über die 100m Schmetterling an den Start. Obwohl den beiden ihre Aufregung vor dem Start anzumerken war, meisterten sie diese lange Strecke hervorragend. Neue Bestzeiten gab es für Tamara Eicher (2010) bei 100m Schmetterling sowie 100m Rücken und für ihre Schwester Florentine (2011) 100m Brust. Insgesamt belegte die C-Jugend den zweiten Platz.

Für die D-Jugend gingen Elisa Odau, Luisa Peter (beide Jhg. 2012), Theresa Wienand und Anna-Maria Strobel (beide Jhg. 2013) an den Start, die sich alle neue persönliche Bestzeit erkämpfen konnten. Durch eine ehrgeizige Aufholjagd bei der Rücken- und Lagenstaffel konnten sie sich am Ende den dritten sichern.

Elana Moreira dos Santos (Jhg. 2014) startete bei bayerischen Bezirkevergleich der Jahrgänge 2015-2013 für das Team aus Schwaben. Sowohl in 100m Rücken wie auch in 100m Lagen konnte sie eine neue persönliche Bestzeit aufstellen. Das sicherte ihr in beiden Disziplinen den ersten Platz. Außerdem starteten sie in den Staffeln über 4x50m Lagen und 12x 50m Freistil. Insgesamt belegte der Bezirk Schwaben nach dem Team aus Oberbayern den zweiten Platz. (jp-)