Schwimmen

vor 21 Min.

Sieben Schwaben schlagen sich wacker

Plus Sieben Aktive des TSV Gersthofen überzeugen bei den Bayerischen Meisterschaften in Bayreuth.

Insgesamt nahmen sieben Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Gersthofen an den offenen bayerischen Meisterschaften teil, bei der jeder Schwimmer unabhängig von seinem Alter um die bestmögliche Platzierung in bestimmten Disziplinen kämpfte. Dabei schlugen sich die „Sieben Schwaben“ bei ihren 31 Starts tapfer und konnten sich in Bayreuth auch gegen viele Konkurrenten behaupten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

