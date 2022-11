Schwimmen

22.11.2022

Siegerteam schwimmt vier Minuten Abstand heraus

Plus TSV Gersthofen dominiert bei den schwäbischen Staffelwettbewerben. Das Schwimmteam Neusäß schickt erstmals eine Staffel zu den bayerischen Meisterschaften.

Elf Vereine schickten ihre Mannschaften der Jahrgänge 2014-2005 beim Bezirksentscheid der DMS/J auf schwäbischer Ebene in Höchstädt an den Start. Bei der DMS/J werden ausschließlich Staffelwettbewerbe, bestehen aus mindestens vier Startern ausgetragen, die sich über 4x100m Delfin, Rücken, Brust, Freistil und Lagen messen. Am Ende entscheidet die Gesamtzeit aus allen Staffeln über die finale Platzierung. Das Schwimmteam Neusäß war mit vier Staffeln vertreten, der TSV Gersthofen mit drei.

